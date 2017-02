La Liga top scorers

Tweet on Twitter

Top scorers of the La Liga on Sunday

18 Luis Suarez (Barcelona)

17 Lionel Messi (Barcelona)

14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

11 Iago Aspas (Celta Vigo)

9 Kevin Gameiro (Atletico Madrid) Antoine Griezmann (Atletico Madrid) Sergi Enrich (Eibar) Willian Jose (Real Sociedad)

8 Aritz Aduriz (Athletic Club) Yannick Carrasco (Atletico Madrid) Gerard (Espanyol) Ruben Castro (Real Betis) Wissam Ben Yedder (Sevilla)

7 Florin Andone (Deportivo Coruna) Pedro Leon (Eibar) Sandro Ramirez (Malaga) Sergio Leon (Osasuna) Pablo Piatti (Espanyol) Alvaro Morata (Real Madrid) Duje Cop (Sporting Gijon) Nicola Sansone (Villarreal)

-Reuters