Serie A top scorers

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Top scorers of the Serie A on Sunday

16 Dries Mertens (Napoli)

15 Edin Dzeko (AS Roma) Mauro Icardi (Inter Milan) Gonzalo Higuain (Juventus) Andrea Belotti (Torino)

12 Ciro Immobile (Lazio) 10 Marco Borriello (Cagliari) Nikola Kalinic (Fiorentina) Giovanni Simeone (Genoa)

9 Federico Bernardeschi (Fiorentina) Marek Hamsik (Napoli) Ilja Nestorovski (Palermo) Iago Falque (Torino) Cyril Thereau (Udinese)

8 Carlos Bacca (AC Milan) Mohamed Salah (AS Roma) Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo) Diego Falcinelli (Crotone) Jose Callejon (Napoli) Luis Muriel (Sampdoria)

7 Ivan Perisic (Inter Milan) Lorenzo Insigne (Napoli) 6 Diego Perotti (AS Roma) Franck Kessie (Atalanta Bergamo) Keita Balde Diao (Lazio) Gregoire Defrel (Sassuolo)

-Reuters