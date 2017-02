Tweet on Twitter

Share on Facebook

Results from the Sofia Open Men’s Singles matches on Wednesday Round 1

Daniel Brands (Germany) beat Marco Chiudinelli (Switzerland) 6-7(4) 7-6(4) 6-2

Jerzy Janowicz (Poland) beat Dudi Sela (Israel) 6-4 6-4 6-Viktor Troicki (Serbia) beat Cem Ilkel (Turkey) 6-3 6-2 Nikoloz Basilashvili (Georgia) beat Adrian Mannarino (France) 7-6(7) 7-6(3)

-Reuters